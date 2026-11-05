Cinco claves de la crisis en Paraguay que llevó a la renuncia de Santiago Peña

Ueno Bank es uno de los bancos más grandes de Paraguay y su colapso desató una crisis económica.

La renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, este jueves 5 de noviembre de 2026, puso fin a más de tres años de Gobierno y abrió un escenario de incertidumbre política y financiera en el país sudamericano.

La crisis comenzó con el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada al pasado empresarial del mandatario, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y desencadenó protestas ciudadanas.

El escándalo también alcanzó a las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y provocó investigaciones judiciales contra directivos de la institución financiera.

La presión aumentó cuando sectores del gobernante Partido Colorado retiraron su respaldo a Peña y apoyaron un juicio político. Aunque el mandatario presentó su renuncia, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar el proceso en su contra.

Estas son cinco claves para entender cómo se originó la crisis y qué ocurrirá en Paraguay tras la salida de Santiago Peña.

1. El colapso de Ueno Bank desató la crisis financiera

El detonante fue la intervención de Ueno Bank, uno de los bancos digitales con mayor presencia en Paraguay, por parte del Banco Central.

El lunes 2 de noviembre, los clientes de la entidad comenzaron a enfrentar restricciones para acceder a sus cuentas, luego de que el organismo regulador anunciara el inicio de un procedimiento de resolución bancaria.

La entidad había experimentado un rápido crecimiento y mantenía una amplia participación en las operaciones financieras del Estado.

Según información de Reuters, aproximadamente tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas. El banco también administraba cerca de USD 850 millones en fondos públicos.

La intervención se produjo después de que las autoridades detectaran incumplimientos de los requisitos mínimos de solvencia. Es decir, el banco no contaba con el capital exigido para respaldar adecuadamente sus operaciones.

2. Las investigaciones salpicaron al entorno de Peña

La caída de Ueno Bank no solo generó problemas para los ahorristas. También abrió investigaciones sobre presuntas irregularidades en la administración de la entidad.

De acuerdo con el diario paraguayo Última Hora, 27 personas fueron imputadas, entre ellas directivos y personas vinculadas con la administración del banco.

Entre los investigados figuran Miguel Vázquez, una de las principales figuras de la institución financiera, y Juan Manuel Gustale, presidente de la entidad.

Las investigaciones se relacionan con operaciones financieras y presuntas irregularidades que todavía deben esclarecerse judicialmente.

El caso adquirió una dimensión política por los vínculos empresariales que Santiago Peña mantuvo anteriormente con el grupo relacionado con Ueno Bank.

Sin embargo, esos antecedentes no constituyen por sí mismos una prueba de responsabilidad penal del expresidente. Peña ha rechazado haber cometido irregularidades vinculadas con su antigua participación empresarial.

3. Miles de ahorristas exigen recuperar su dinero

Las restricciones para retirar dinero y realizar operaciones financieras provocaron preocupación entre los clientes de Ueno Bank, incluidos trabajadores que utilizaban sus cuentas para recibir sus salarios.

Las manifestaciones se extendieron mientras los afectados reclamaban la devolución de sus ahorros y responsabilidades por el colapso de la institución.

Ante la presión ciudadana, el Gobierno y el Congreso impulsaron medidas para activar el Fondo de Garantía de Depósitos y comenzar los pagos a los clientes afectados.

El Banco Central también experimentó cambios en sus autoridades. Santiago Peña solicitó la renuncia de Carlos Carvallo, entonces presidente del organismo, mientras se buscaban mecanismos para atender a los ahorristas.

La crisis dejó de ser exclusivamente financiera y se convirtió en un problema político, debido al impacto sobre los depósitos y la confianza en las instituciones encargadas de supervisar el sistema bancario.

4. Santiago Peña perdió el respaldo de su propio partido

La crisis alcanzó su punto decisivo cuando legisladores del Partido Colorado, la organización política de Santiago Peña, anunciaron que respaldarían el juicio político impulsado desde la oposición.

El presidente del Congreso, Basilio 'Bachi' Núñez, pidió públicamente la renuncia del mandatario el jueves 5 de noviembre.

A esa posición se sumó Horacio Cartes, expresidente paraguayo y líder del Partido Colorado, cuyo sector también decidió acompañar el proceso.

Con el respaldo de legisladores oficialistas, disidentes y opositores, Peña perdió el apoyo parlamentario necesario para sostenerse políticamente.

El mandatario anunció su renuncia mediante un video difundido en redes sociales. Aseguró que tomó la decisión para preservar la estabilidad del país y proteger las instituciones.

"Mi prioridad es una sola: La tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero", manifestó.

Pese a su dimisión, los 78 diputados presentes aprobaron por unanimidad el inicio del juicio político, por lo que el desenlace quedó en manos del Senado.

5. ¿Quién asumirá la Presidencia de Paraguay?

Tras la renuncia de Peña, la Constitución paraguaya establece que el vicepresidente Pedro Alliana debe asumir la Presidencia de la República para completar el período constitucional.

Sin embargo, el Congreso debe resolver formalmente la renuncia y el procedimiento de juicio político aprobado por la Cámara de Diputados.

Según explicó el diario paraguayo ABC Color, si el Senado acepta la dimisión y no continúa el juicio político, Peña podría acceder a la condición de senador vitalicio, con las prerrogativas correspondientes.