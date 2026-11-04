Oposición paraguaya presenta al Congreso pedido de destitución del presidente por crisis bancaria

Este miércoles 5 de noviembre, en Paraguay, un grupo de diputados opositores presentaron ante el Congreso un pedido de juicio de destitución contra el presidente Santiago Peña y su vicepresidente por la crisis condujo al congelamiento de los depósitos de alrededor de tres millones de personas.

Este miércoles en la noche, cientos de manifestantes volvieron a protestar por segundo día en Asunción a los gritos de "devuelvan nuestra plata" y "juicio a Santi Peña", según un reporte de APF.

Durante el día, clientes formaron largas filas fuera de las sedes de Ueno Bank en busca de sus depósitos.

"Es el dinero de nuestra jubilación que ahora no sabemos si lo vamos a cobrar", dijo Teresa Montiel, una médica de 50 años que se acercó a la protesta con una pancarta con la inscripción "unidos somos más fuertes".

¿Por qué ocurrió la crisis?

La crisis estalló después de que el Banco Central Paraguayo (BCP) decidiera el martes intervenir Ueno Bank por insuficiencia de capital, tras lo cual fueron suspendidos sus servicios.

Casi la mitad de los 6.4 millones de paraguayos tienen cuenta en Ueno Bank. El escándalo llevó a la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo.

El diputado Mauricio Espínola, dijo a la agencia AFP que el pedido de juicio contra el presidente Santiago Peña logró las firmas suficientes para ser tratado en la Cámara de Diputados.

La convocatoria para tratar el juicio se realizará el jueves 5 de noviembre a las 10 de la mañana, hora Paraguay.

Peña, que asumió en 2023 un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba Ueno Bank, de las que se desvinculó en 2025.

El texto de la acusación presentada ante la Cámara de Diputados pide tramitar el juicio político "por el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo".

La oposición acusa a Peña de tomar "decisiones regulatorias presuntamente favorables a Ueno Bank" y concentrar fondos previsionales en el marco de un posible conflicto de intereses por sus pasados vínculos con la entidad.

Además enfrenta cuestionamientos por el aumento de su patrimonio. El gobierno anunció que devolverá a los afectados una parte de sus depósitos.