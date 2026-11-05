IESS restablece sistema de agendamiento de citas tras reporte de fallos en su sistema

Durante la mañana de este jueves 5 de noviembre el sistema de agendamiento de citas médicas PHUYU del IESS presentó fallas que les impedía a los usuarios generar programar sus controles.

Estas fallas fueron reportadas por la ciudadanía en los canales digitales de la entidad desde las primeras horas de la mañana.

Cerca del medio día el IESS confirmó el restablecimiento total del sistema a escala nacional.

Con la normalización del servicio, afiliados, jubilados y beneficiarios de la institución podían acceder con normalidad a los trámites de atención.

El comunicado detalla que los fallos operativos que generaron intermitencias y retrasos en la asignación de turnos fueron debido a un inconveniente originado en los servidores del proveedor del servicio.

El IESS instó a los usuarios que no lograron agendar sus citas durante la mañana a ingresar nuevamente a la plataforma para completar sus solicitudes.