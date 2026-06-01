Cinco muertos por una explosión en una planta aeroespacial de Corea del Sur

Un vehículo de la Agencia Nacional de Bomberos ingresa por la puerta principal de la planta de Hanwha Aerospace en Daejeon el 1 de junio de 2026, tras una explosión.

Una explosión en una planta operada por la empresa surcoreana de defensa Hanwha Aerospace dejó cinco muertos, este lunes 1 de junio de 2026, informaron los bomberos.

La explosión fue reportada en la planta de Hanwha en Daejeon, a unos 150 kilómetros al sur de Seúl. Un representante de la jefatura de bomberos de Daejeon dijo a la AFP que cinco personas murieron y otras dos resultaron heridas.

Hanwha Aerospace es un fabricante surcoreano de defensa que produce armas, sistemas de artillería y componentes aeroespaciales.

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Su planta de Daejeon se centra en la investigación y el desarrollo, incluyendo tecnologías de armas avanzadas y sistemas relacionados con el espacio.

La explosión pudo haber ocurrido durante el proceso de limpieza relacionado con la producción de propulsores para cohetes, señaló el director ejecutivo de Hanwha Aerospace, Son Jae-il, en una rueda de prensa.

"Durante este proceso, podrían quedar materiales explosivos en las herramientas, y existe un procedimiento para eliminar y limpiar esos residuos. Se presume que el accidente ocurrió durante esta etapa del proceso", afirmó.