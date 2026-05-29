Cohete de Blue Origin exploto en una prueba de lanzamiento, esto es lo que se sabe luego del hecho

Un cohete de Blue Origin explota en la plataforma de lanzamiento

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó mientras se encontraba en la plataforma de lanzamiento durante una prueba en Cabo Cañaveral, Florida, informaron el jueves medios estadounidenses.

"Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy", dijo la empresa en un breve comunicado publicado en X, y agregó que "todo el personal ha sido localizado".

Un video del incidente muestra humo saliendo de la parte inferior del cohete, que mide 98 metros de altura, antes de quedar envuelto por completo en una enorme bola de fuego.

La explosión es el último revés para la empresa de exploración espacial propiedad del multimillonario Jeff Bezos, y el cohete New Glenn está en el centro de las ambiciones espaciales de la compañía.

"Es demasiado pronto para conocer la causa, pero ya estamos trabajando para descubrirla", dijo Bezos en X poco después de la explosión.

"Un día muy duro, pero reconstruiremos todo lo que haya que reconstruir y volveremos a volar. Vale la pena", agregó.

Elon Musk, que fundó SpaceX, la empresa rival de Blue Origin, expresó sus condolencias y calificó el accidente de "muy desafortunado".

El congresista de Florida Mike Haridopolos, cuyo distrito incluye Cabo Cañaveral, afirmó en un comunicado en X que ha estado en contacto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

"Estoy agradecido de que no se hayan reportado heridos y agradecido por los servicios de emergencia, ingenieros y equipos de lanzamiento que actuaron con rapidez", dijo Haridopolos.

La NASA y Blue Origin habían estado colaborando en el desarrollo de un módulo de alunizaje para las misiones lunares Artemis.

"Trabajaremos con nuestros socios para apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar los impactos en las misiones a corto plazo y volver a lanzar cohetes", escribió en X Isaacman.

El mes pasado, el cohete New Glenn de Blue Origin fracasó en una misión para colocar un satélite de comunicaciones en la órbita correcta, lo que dio lugar a una investigación.

Aunque la empresa reutilizó y recuperó con éxito un propulsor del cohete New Glenn, la misión no tripulada no logró colocar en órbita el satélite de la empresa AST SpaceMobile.