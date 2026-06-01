Alias 'Pipo' rechaza su extradición de España a Ecuador y asegura que teme por su vida

Alias 'Pipo' fue detenido en España en noviembre del 2025. Es cabecilla del grupo delictivo Los Lobos.

Wilmer Chavarría, conocido como alias 'Pipo' y señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Lobos, se negó a ser extraditado de España a Ecuador.

Este lunes 1 de junio, durante una audiencia celebrada en la Audiencia Nacional de España, el ecuatoriano argumentó que su vida corría peligro si es enviado de regreso a Ecuador.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía española consideró procedente la entrega de Chavarría a Ecuador para que cumpla una condena de 16 años de prisión.

Esa sentencia es por la muerte de tres personas durante un tiroteo ocurrido el 3 de julio de 2010, tras el asalto a una entidad bancaria en el que fueron robados 38 000 dólares.

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Sin embargo, el procesado rechazó la extradición y afirmó ante los magistrados que teme ser asesinado si regresa a territorio ecuatoriano. “Allí lo que se va a ejecutar es una sentencia de muerte”, manifestó durante la audiencia.

Alias 'Pipo' sostuvo además que ha sido identificado por el Gobierno ecuatoriano como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal considerada narcoterrorista, lo que, según dijo, lo convierte en un objetivo.

“El Gobierno me ha señalado como un líder de una organización que califica como narcoterrorista en un conflicto armado interno, lo que significa que soy un objetivo de muerte”, declaró.

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Además del pedido formulado por Ecuador, Chavarría enfrenta otra solicitud de extradición a Estados Unidos, país que lo acusa de haber participado presuntamente en un intento de introducir cinco toneladas de cocaína en territorio norteamericano.

Las autoridades españolas lo capturaron en noviembre de 2025 en la ciudad de Málaga, donde residía desde 2022.

Según las investigaciones, habría ingresado a España utilizando una identidad falsa tras salir de Colombia y fingir su muerte en Ecuador. Reportes del caso señalan además que se habría sometido a siete cirugías faciales para evitar ser reconocido.