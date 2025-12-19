Clinton en un jacuzzi, fiestas con Mick Jagger y Michael Jackson figuran en archivos Epstein

El pederasta Jeffrey Epstein durante una cena sin fecha ni lugar especificado.

El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó este viernes 19 de diciembre del 2025 miles de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein. En los documentos figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías del fallecido financiero junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson.

En una de las imágenes difundidas por el Departamento de Justicia (DOJ), Clinton aparece relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza, acompañado por otra persona cuyo rostro fue censurado.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue de las primeras en compartir la fotografía en su cuenta de X, donde reaccionó con un mensaje de asombro: "¡Dios mío!".

Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes del exmandatario demócrata. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantautor británico Mick Jagger, sin presencia del financiero en estas últimas.

El expresidente de EEE.UU Bill Clinton en un jacuzzi acompañado por otra persona. EFE Jeffrey Epstein junto al cantante Mick Jagger y el expresidente Bill Clinton EFE Jeffrey Epstein aparece posando junto al cantante Michael Jackson EFE Bill Clinton con una mujer cuyo rostro fue censurado. EFE Michael Jackson, Bill Clinton y Diana Ross Departamento de Justicia de EE.UU. El expresidente Bill Clinton y el actor Kevin Spacey Departamento de Justicia de EE.UU.

El vocero del expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) salió a su defensa. Ángel Ureña aseguró que existen "dos tipos de personas" los que no sabían nada y cortaron relaciones con Epstein cuando sus crímenes salieron a luz y los que "continuaron su relación con el después" y aseguró que Clinton se encuentra en el primero.

En su comunicado, publicado en X, Ureña criticó la estrategia de la Administración del presidente, Donald Trump, para la publicación de los archivos asegurando que la Casa Blanca usa la imagen del exmandatario para ocultar una verdad que no quieren que salga a la luz.

Todos, especialmente los que apoyan el MAGA, esperan respuestas y no chivos expiatorios, concluyó el vocero de Clinton.

También en los archivos se invluyen videos y fotografías de los viajes de Epstein con su exnovia y colaboradora, Ghislaine Maxwell; grabaciones de seguridad de sus residencias, vídeos de la celda del pederasta antes de que se suicidara, imágenes de festejos o agendas con contactos de masajistas censuradas para proteger la seguridad de las víctimas.

La Justicia de EE.UU. publicó un total de 3 965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos.

La mayoría son documentos en formato PDF, además de un archivo de vídeo y varias imágenes individuales, algunas de ellas integradas en expedientes de múltiples páginas.

Las autoridades subrayaron que la naturaleza sensible del caso ha obligado a revisar y censurar cada documento para proteger información privada y la identidad de las víctimas.

Por ello, expertos y observadores advierten que la publicación íntegra de los archivos podría no aportar nuevos elementos sustanciales sobre la red de relaciones de Epstein, quien se suicidó en prisión, según las autoridades, tras ser condenado por abuso sexual y prostitución de menores.