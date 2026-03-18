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Internacional

Colombia confirma 14 muertes en frontera pero no las relaciona con operaciones ecuatorianas

El ministro colombiano Pedro Sánchez Suárez confirmó 14 muertos en la frontera con Ecuador.

EFE

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

18 mar 2026 - 11:41

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Colombia confirmó la muerte de 14 personas en explosiones registradas en enero en una laboratorio de procesamiento de cocaína, en Nariño. Así lo dijo este miércoles 18 de marzo de 2026 el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez.

Sánchez se refirió a este hecho luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro hablara de "27 cuerpos calcinados" en la zona tras el hallazago  de una bomba sin explotar en la frontera con Ecuador.

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