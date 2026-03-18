Colombia confirma 14 muertes en frontera pero no las relaciona con operaciones ecuatorianas

Colombia confirmó la muerte de 14 personas en explosiones registradas en enero en una laboratorio de procesamiento de cocaína, en Nariño. Así lo dijo este miércoles 18 de marzo de 2026 el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez.

Sánchez se refirió a este hecho luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro hablara de "27 cuerpos calcinados" en la zona tras el hallazago de una bomba sin explotar en la frontera con Ecuador.