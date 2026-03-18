Capturan a 'Lobo Menor', presunto autor intelectual del asesinato de Villavicencio

Alias 'Lobo Menor' es uno de los presuntos autores intelectuales del magnicidio contra Fernando Villavicencio.

Ángel Esteban Aguilar Morales, alias 'Lobo Menor', cabecilla de Los Lobos y presunto autor intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio, fue capturado la mañana de este miércoles 18 de marzo del 2026, confirmó en el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La captura se dio en un operativo internacional coordinado entre autoridades de Colombia, Ecuador y México, indicó el mandatario en su cuenta de X.

Para capturarlo se requirió dos meses de investigación y seguimiento por parte de la Policía de Ecuador, Colombia, el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y Migración México.

Tras la captura, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que alias ‘Lobo Menor’, había conseguido papeles falsos con identidad colombiana y pretendía huir a México.

“Se capturó a este sujeto el 17 de marzo en el aeropuerto Benito Juárez y será retornado al país vía Colombia para que se judicialice su caso”, señaló el titular de la Cartera de Estado.