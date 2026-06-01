Tragedia en Colombia: Cae avioneta y deja cuatro muertos en el Meta

La aeronave cubría la ruta Villavicencio - La Macarena cuando se siniestró

Un accidente aéreo registrado este lunes en las inmediaciones del aeropuerto Vanguardia, en Villavicencio, Colombia, dejó cuatro personas fallecidas.

La aeronave siniestrada cubría la ruta entre Villavicencio y La Macarena cuando ocurrió el incidente.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó el fallecimiento de los ocupantes de la avioneta y anunció el inicio de una investigación para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

La aeronave involucrada es una Cessna 206, identificada con la matrícula HK-2521 y perteneciente a la empresa ARALL.

El siniestro se produjo poco después de las operaciones relacionadas con el vuelo programado entre ambas localidades del departamento del Meta.

#ATENCIÓN | Las autoridades atienden a esta hora un accidente aéreo registrado en inmediaciones del aeropuerto Vanguardia, en #Villavicencio, que deja de cuatro personas fallecidas. pic.twitter.com/4A6Btxe722 — Puntos Suspensivos Noticias (@puntossnoticias) June 1, 2026

Autoridades investigan las causas del accidente aéreo

Tras la emergencia, equipos especializados se desplazaron al lugar para realizar las primeras inspecciones técnicas y recopilar información que permita establecer qué ocurrió con la aeronave.

La Dirección de Aviación Civil de Colombia (DIACC) lidera las investigaciones junto con otras entidades aeronáuticas. Los peritos analizarán las condiciones operativas del vuelo, el estado de la aeronave y otros elementos relevantes para esclarecer el caso.

La aeronave cubría la ruta Villavicencio-La Macarena

La ruta entre Villavicencio y La Macarena es utilizada con frecuencia para conectar distintos puntos de la región oriental de Colombia.

La Cessna 206 es una aeronave empleada habitualmente para vuelos de corta distancia y transporte en zonas de difícil acceso.

Las autoridades no han informado, por el momento, sobre las posibles causas del accidente ni han adelantado hipótesis sobre el origen del siniestro.

La Aerocivil expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas mientras continúan las diligencias para esclarecer este accidente que enluta al sector aeronáutico colombiano.