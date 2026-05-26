Un avión aterrizó de emergencia en Guayaquil por presencia de fuego en uno de los motores

En un video se obsevan llamas en el motor derecho de un avión que cubría la ruta Quito-Cuenca

Un avión que cubría la ruta Quito-Cuenca aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Guayaquil, este martes 26 de mayo de 2026, tras una aparente falla en uno de sus motores.

El vuelo LA1376 de LATAM Airlines tuvo que desviar su ruta y aterrizar de emergencia en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil.

La aeronave iba a aterrizar al aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca. Sin embargo, se escuchó un fuerte estruendo y se observó fuego en el motor derecho.

Entonces, la tripulación activó los protocolos de emergencia y no aterrizó en Cuenca. En su lugar, la aeronave avanzó hasta Guayaquil, donde logró aterrizar "sin mayores inconvenientes", según la aerolínea.

El alcalde de Cuenca, Christian Zamora, confirmó que los pasajeros y la tripulación se encuentran en buen estado.

Aerolínea se pronuncia

LATAM Airlines emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido. La aerolínea informó que el vuelo LA1376 presentó un evento durante la operación y que la tripulación aplicó los procedimientos establecidos para este tipo de contingencias.

“La aeronave aterrizó en Guayaquil a las 15:21 sin mayores inconvenientes; todos los pasajeros y la tripulación se encuentran bien”, señaló la compañía.

"Nos encontramos coordinando las acciones pertinentes para que los pasajeros del vuelo puedan ser reubicados y llegar a su destino final; e iniciando las revisiones adecuadas para definir las causas de la contingencia", señaló la aerolínea.