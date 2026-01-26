Colombia asegura que hay un incremento en incautación de drogas en frontera con Ecuador

Imagen difundida por el oficial de prensa de la Policía Nacional de Colombia que muestra la incautación de 7,5 de estupefacientes.

Según el último balance del Ministerio de Defensa, el país ha logrado un "incremento histórico" en la incautación de drogas en la frontera con Ecuador desde el inicio de la administración de Gustavo Petro. Las cifras demuestran una ofensiva en los 586 kilómetros de frontera común, superando ampliamente los registros de años anteriores.

Un balance operacional sin precedentes

El informe detallado por la cartera de Defensa revela que el control territorial ha dado resultados exponenciales entre agosto de 2022 y diciembre de 2025. En este periodo, las fuerzas de seguridad colombianas han logrado retirar del mercado ilegal:

Cocaína: 286 toneladas incautadas, lo que supone un crecimiento del 321% frente al gobierno previo.

frente al gobierno previo. Heroína: 356 kilos decomisados, representando un incremento crítico del 1.216% .

. Marihuana: 4,6 toneladas, un 8% por encima de los resultados históricos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, defendió que estos logros son fruto de una inteligencia superior y el fortalecimiento de la Comisión Binacional Fronteriza.

"La articulación ha permitido golpear de manera directa a las bandas del narcotráfico que operan en esta región estratégica". Pedro Sánchez Suárez, ministro de Defensa de Colombia.

Liderazgo técnico y la lucha contra el fentanilo

Desde Tumaco, el presidente Gustavo Petro reafirmó la posición de Colombia como referente regional en tácticas policiales y de control. El mandatario insistió en que la eficiencia colombiana debe servir de modelo para sus vecinos.

"La Policía de Colombia tiene que enseñarle a la Policía de Ecuador y al Ejército cómo se controla el territorio y los puertos". Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Además de los narcóticos tradicionales, el Gobierno colombiano ha puesto la mira en las nuevas amenazas, ordenando controles estrictos para que no ingrese al país "ni un solo gramo" de insumos para fentanilo, sustancia que Petro calificó como una amenaza sanitaria radicalmente más peligrosa que la cocaína.

Respuesta a la crisis diplomática y comercial

La divulgación de estas cifras récord llega como una contraofensiva diplomática tras la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas. Noboa justificó dicha medida alegando una supuesta "falta de acciones firmes" por parte de Bogotá en la frontera.

Ante lo que Colombia considera una lectura errónea de la realidad operativa, el Gobierno de Petro no solo ha presentado sus éxitos militares, sino que ha respondido con reciprocidad comercial. Esto incluye la imposición de gravámenes similares a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión definitiva de la venta de energía eléctrica al vecino país, en un pulso que ahora se traslada del campo de batalla contra el crimen al terreno de la economía binacional.