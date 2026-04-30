Decomisan 201 dispositivos electrónicos que buscaban ingresar de contrabando

Los artículos se camuflaban en seis maletas de viaje

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) evitó el ingreso fraudulento de 201 dispositivos electrónicos en el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta el 29 de abril de 2026.

La mercancía, valorada en más de USD 25 000, fue detectada durante los controles de equipaje de pasajeros provenientes de Panamá.

La responsabilidad recayó en dos ciudadanos

Según la información, dos pasajeros intentaron ingresar los artículos de contrabando ocultos en seis maletas.

El cargamento incluía dispositivos de alta gama como consolas de videojuegos, celulares inteligentes y tabletas.