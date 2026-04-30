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Seguridad

Decomisan 201 dispositivos electrónicos que buscaban ingresar de contrabando

Entre los artículos estaban videojuegos, celulares y tabletas

Los artículos se camuflaban en seis maletas de viaje

Cortesía

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

30 abr 2026 - 10:26

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El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) evitó el ingreso fraudulento de 201 dispositivos electrónicos en el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta el 29 de abril de 2026. 

La mercancía, valorada en más de USD 25 000, fue detectada durante los controles de equipaje de pasajeros provenientes de Panamá.

La responsabilidad recayó en dos ciudadanos 

Según la información, dos pasajeros intentaron ingresar los artículos de contrabando ocultos en seis maletas.

El cargamento incluía dispositivos de alta gama como consolas de videojuegos, celulares inteligentes y tabletas. 

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