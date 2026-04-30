Cuatro claves para vencer el estrés en los días de feriado en Ecuador

Los cuatro días de feriado son la opción para desconectarse del estrés laboral.

Los ecuatorianos se aprestan a vivir cuatro días de feriado a propósito del Día del Trabajo. El descanso será desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo de 2026.

El feriado puede significar una oportunidad para desconectar de las intensas jornadas laborales y el ruido de la ciudad. Páginas especializadas en salud mentar recomiendan seguir una planificación para aliviar el estrés del día a día.

Entre las actividades recomendadas está la desconexión digital, contacto con la naturaleza y reconectar con familiares o amigos cercanos para recargar energías.

Aquí le presentamos una guía práctica para que estos cuatro días realmente cuenten:

El "apagón" digital La primera regla de oro es establecer límites con la tecnología. El flujo constante de correos y noticias puede mantener al cerebro en un estado de alerta innecesario. Se recomienda desactivar las notificaciones de aplicaciones de trabajo y dedicar bloques específicos (o nulos) al uso de redes sociales. Descanso físico Dedica tiempo a dormir lo suficiente, tomar un baño tibio o meditar. Identifica qué te genera estrés y haz un plan consciente para ignorarlo durante estos días. Conexión con la naturaleza Ya sea en la Sierra, Costa o Amazonía, el contacto con el entorno natural reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés). Caminatas cortas, respirar aire puro o simplemente cambiar el cemento por el césped ayuda a estabilizar el sistema nervioso Movimiento y buena alimentación El ejercicio físico es el mejor antidepresivo natural. Nadar, trotar o practicar yoga libera endorfinas. Asimismo, se sugiere evitar el consumo excesivo de alcohol y cafeína durante estos días, ya que pueden alterar los ciclos de sueño y aumentar la sensación de fatiga al terminar el feriado.

El retorno a la rutina

Para evitar el famoso "chuchaqui posvacacional" o depresión post-feriado, los especialistas aconsejan que el regreso a las actividades sea progresivo.