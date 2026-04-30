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Cuatro claves para vencer el estrés en los días de feriado en Ecuador

Los ecuatorianos tendrán cuatro días de feriado desde el jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo del 2026 por el Día del Trabajo. 

Los cuatro días de feriado son la opción para desconectarse del estrés laboral.

Referencial Freepik.

Autor

Lizette Abril

Fecha de publicación

30 abr 2026 - 09:00

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Los ecuatorianos se aprestan a vivir cuatro días de feriado a propósito del Día del Trabajo. El descanso será desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo de 2026.

El feriado puede significar una oportunidad para desconectar de las intensas jornadas laborales y el ruido de la ciudad. Páginas especializadas en salud mentar recomiendan seguir una planificación para aliviar el estrés del día a día.

Entre las actividades recomendadas está la desconexión digital, contacto con la naturaleza y reconectar con familiares o amigos cercanos para recargar energías.

Aquí le presentamos una guía práctica para que estos cuatro días realmente cuenten:

  1. El "apagón" digital

    • La primera regla de oro es establecer límites con la tecnología. El flujo constante de correos y noticias puede mantener al cerebro en un estado de alerta innecesario. Se recomienda desactivar las notificaciones de aplicaciones de trabajo y dedicar bloques específicos (o nulos) al uso de redes sociales.

  2. Descanso físico

    • Dedica tiempo a dormir lo suficiente, tomar un baño tibio o meditar. Identifica qué te genera estrés y haz un plan consciente para ignorarlo durante estos días.

  3. Conexión con la naturaleza

    • Ya sea en la Sierra, Costa o Amazonía, el contacto con el entorno natural reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés). Caminatas cortas, respirar aire puro o simplemente cambiar el cemento por el césped ayuda a estabilizar el sistema nervioso

  4. Movimiento y buena alimentación

    • El ejercicio físico es el mejor antidepresivo natural. Nadar, trotar o practicar yoga libera endorfinas. Asimismo, se sugiere evitar el consumo excesivo de alcohol y cafeína durante estos días, ya que pueden alterar los ciclos de sueño y aumentar la sensación de fatiga al terminar el feriado.

El retorno a la rutina

Para evitar el famoso "chuchaqui posvacacional" o depresión post-feriado, los especialistas aconsejan que el regreso a las actividades sea progresivo.

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