Estados Unidos pausa temporalmente decisiones sobre solicitudes migratorias

Desde el 28 de abril de 2026, el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) implementó una pausa temporal en las decisiones sobre diversas solicitudes migratorias como parte de un nuevo esfuerzo para "reforzar la seguridad nacional".

Esta medida busca garantizar que todos los casos cumplan con directrices de verificación de antecedentes más rigurosas.

La pausa impacta decisiones sobre solicitudes de residencia permanente (Green Card), ciudadanía, permisos de trabajo y otros beneficios.

La medida incluye a Cuba, Venezuela y Haití

La medida afecta con mayor rigor a ciudadanos de 19 países considerados de riesgo por motivos de seguridad, incluyendo a Cuba, Venezuela y Haití.

Autoridades estiman que millones de trámites pendientes entrarán en una revisión integral, lo que generará nuevos retrasos en procesos de reunificación familiar y entrevistas ya programadas.