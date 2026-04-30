'El diablo viste a la moda 2': Entretiene pero no brilla como la original, según crítica

La esperada secuela de 'El diablo viste a la moda 2' llegó a los cines de todo el mundo con una mezcla de mucho glamour, lujo, buenas interpretaciones y una crítica, o más bien un retrato, del declive de las revistas en papel.

Pero las críticas no se han rendido a la secuela de un filme que supuso una sorpresa de aire fresco en 2006 y que, veinte años después, reutiliza los mismos elementos, lo que elimina el factor novedoso.

Es una secuela "entretenida, aunque decepciona por el romance aburrido y sin química de Andy con un aburrido magnate inmobiliario australiano", afirma el diario The Guardian.

Una película para los fans de la primera entrega

Mientras, Variety asegura que todo lo que hace el filme es ser un producto para los fans de la primera entrega. Pero, agrega, "es difícil imaginar que esta película alcance el estatus de entretenimiento de su predecesora".

Streep retoma el papel de Miranda Priestly, la editora jefe de Runway, papel inspirado en la legendaria periodista de moda y responsable de Vogue, Anna Wintour.

Un personaje que Streep aceptó hace 20 años en un momento en el que incluso pensaba en su retirada, pero leyó el guión, se dio cuenta de que iba a ser un éxito y pidió el doble del salario que le ofrecían inicialmente.

Personajes asumieron sus roles con facilidad

Junto a ella, Anne Hathaway, como Andy Sachs, becaria en la primera película y una prestigiosa periodista seria, es decir, que no se dedica a la moda en el comienzo de esta nueva película.

Stanley Tucci (Nigel) sigue siendo la mano derecha de Priestly y Emily Blunt retoma su personaje de Emily, que era asistente de la jefa y ahora es una alta ejecutiva de Dior.

"Una comedia sobre el entorno laboral"

Por la película desfilan Kenneth Branagh (nuevo marido de Streep), Justin Theroux (un millonario hortera) o Lucy Liu (exmujer de Theroux y mecenas de arte), además de contar con cameos de Donatella Versace o de una explosiva Lady Gaga.

Una historia en la que "los protagonistas vuelven a ponerse en la piel de sus personajes con facilidad y desfilan con looks fabulosos" pero al final "es una comedia sobre el entorno laboral que un escaparate de ropa", según The Hollywood Reporter.