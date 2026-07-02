Esto se sabe de la muerte del conductor que causó atropello masivo en México

El conductor que causó atropello masivo durante la celebración del Mundial en México falleció el martes 30 de junio de 2026, en un hospital de La Paz.

El hombre, identificado como Roberto Arellano Acevedo, perdió la vida debido a un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones internas que sufrió tras ser linchado por una multitud enfurecida.

El atropellamiento dejó 17 heridos

El atropellamiento ocurrió el miércoles 24 de junio de 2026 en el bulevar Lázaro Cárdenas de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El auto quedó rodeado por la multitud. Al verse bloqueado y en circunstancias que aún se investigan, aceleró de forma repentina embistiendo a los peatones antes de estrellarse contra un poste de alumbrado público.

El impacto dejó un saldo de 17 personas heridas.

De las 17 personas heridas, cuatro continúan bajo vigilancia y atención médica especializada en hospitales locales.