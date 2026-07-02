RD Congo inicia ensayo clínico de posibles tratamientos contra el ébola

La OMS declaró emergencia internacional por el brote de ébola en el Congo.

La República Democrática del Congo (RDC) comenzó este jueves 2 de junio de 2026 el ensayo de dos posibles tratamientos contra la variante Bundibugyo del virus del ébola, responsable de un brote en ese país, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Hoy comenzó el ensayo clínico de dos tratamientos, con la inclusión del primer paciente", declaró a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El estudio evaluará el anticuerpo monoclonal MBP134 y el antiviral remdesivir, tanto por separado como en combinación, precisó.

Epidemia podría durar un año más

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) podría durar un año, advirtió el martes un representante de la Cruz Roja, quien estimó que aún no se había alcanzado el punto máximo del brote.

"Tememos que esta epidemia dure aún un año más antes de llegar a su fin", declaró Bruno Michon, jefe de operaciones de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), durante una rueda de prensa.

Al igual que señalaron otras organizaciones, Michon explicó que existe una "falta cruel de capacidad de diagnóstico", lo que hace "muy difícil saber exactamente hasta qué punto se está propagando la epidemia".