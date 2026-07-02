EN VIVO | España vs. Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Mikel Oyarzabal festeja el gol de España a Austria por el Mundial 2026.

España y Austria se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este jueves 2 de julio en Los Ángeles. Splo una selección obtendrá el pase a la siguiente etapa del torneo.

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La selección española llega como una de las favoritas tras una sólida fase de grupos. La 'Roja' intentará imponer su jerarquía para dar un paso más hacia la conquista del título.

Al frente estará una Austria que ha demostrado ser un rival competitivo y difícil de superar. Consciente de que parte como el equipo menos favorito, buscará aprovechar cualquier espacio para sorprender y mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

Minuto a minuto:

Empieza el segundo tiempo Las selecciones vuelven a la cancha. Ya se juega el segundo tiempo.

Fin del primer tiempo Finalizan los primeros 45 minutos. España 1-0 Austria.

El poste salva a Austria Un tiro libre de España impacta en el horizontal y Austria se salva del segundo gol.

Goooool de España ¡Hasta que España lo logró! Mikel Oyarzabal anota el primer gol del partido. Llegó solo por el centro del área para empujar el esférico a las redes.

Anulan el gol a España por falta sobre el arquero El grito de gol de España fue suspendido tras sancionar falta sobre el arquero austriaco. La jugada fue revisada por el VAR.

Pausa de hidratación El partido se detiene por la primera pausa de hidratación. Los jugadores reciben indicaciones técnicas.

España presiona El español Aymeric Laporte remata de cabeza, muy cerca del palo izquierdo, pero el esférico se pierde ligeramente desviado.

Empieza el partido Suena el silbato y se mueve el balón en el Estadio de Los Ángeles.

Alineaciones confirmadas:

Así formará España esta tarde para enfrentar a Austria.

Austria define su alineción en busca de los octavos de final.