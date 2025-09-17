Congreso de Bolivia aprobó ley que prohíbe el matrimonio y unión libre con menores de edad

La Cámara de Diputados se reunió este miércoles 17 de septiembre para aprobar la normativa que prohibe el matrimonio con menores

El Congreso de Bolivia aprobó el miércoles 17 de septiembre del 2025, una ley que prohíbe los matrimonios y uniones libres con menores de 18 años, y está camino a sumarse a la lista de 13 países de América Latina que proscriben esta práctica.

La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto que ya había sido aprobado por el Senado en abril. Ahora pasará a sanción presidencial.

La ley derogó normas anteriores que validaban los matrimonios o uniones con menores. La era más reciente de 2014. Hasta ahora, las uniones con menores de 18 años se legalizaban con autorización de padres o tutores.

"Esta no es solo una ley, es una promesa de que nuestros adolescentes ya no serán obligados a casarse, a dejar la escuela o a cargar responsabilidades que no les corresponden", dijo la senadora oficialista Virginia Velasco, promotora de la reforma legal, en una nota de prensa.

Una vez promulgada la ley, los matrimonios con menores no se podrán legalizar. La ley no es retroactiva.

Velasco señaló que en adelante funcionarios que registran matrimonios o uniones libres con menores pueden ser procesados penalmente y cumplir penas de prisión de entre uno y cuatro años.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Bolivia, entre 2014 y 2023 se registraron poco más de 4 800 matrimonios que involucraban a adolescentes de 16 y 17 años. Además, había 487 casos en los que la esposa era una niña de entre 12 y 15 años.

Según la organización Save The Children para 2014 había más de 32 000 niñas en Bolivia conviviendo con mayores de edad antes de los 15 años. No hay datos actualizados desde entonces.

En Latinoamérica hay 13 países que prohíben estas relaciones, entre ellos Colombia, Perú, Ecuador, El Salvador, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).