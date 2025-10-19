Conmoción en Francia por el robo de colecciones de joyas en el museo del Louvre en París

El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8,7 millones de personas el pasado año.

Un robo se registró en el museo del Louvre, en París, este domingo 19 de octubre del 2025. Así lo anunció la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati.

Por el atraco se decidió cerrar el museo al público este domingo "por razones excepcionales". Según Dati, el robo ocurrió en el momento de la apertura del Louvre.

Segun los primeros reportes, un grupo de hombres llegó en moto al lado del Louvre, que está junto al río Sena, y utilizaron un montacargas para subir hasta la primera planta y romper las ventanas, lo que les permitió penetrar en el interior.

En solo siete minutos, unas joyas en la galería Apolo del Museo del Louvre que tienen "un valor patrimonial e histórico incalculable", señaló el ministro francés del Interior, Laurent Núnez.

El Ministro no quiso precisar cuáles son las joyas sustraídas, más allá de que estaban en la galería Apolo, pero Le Parisien indicó que fueron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, incluidos un collar, una diadema y un broche.

Brasil inaugura la mayor escuela para 'influencers'

El Louvre fue totalmente evacuado y va a estar cerrado durante todo el día, sobre todo "para preservar las pruebas" del robo con los que van a trabajar los investigadores, que tienen también imágenes de vídeovigilancia.

El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8,7 millones de personas el pasado año. Ante los serios problemas de saturación, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación.

Una de las joyas sustraídas fue localizada

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, afirmó que los responsables del robo en una de las galerías del Museo del Louvre han perdido en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia.

En una entrevista con el canal TF1 en la que se le preguntaba por si se había localizado una corona, Dati respondió que "efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando", sin precisar exactamente cuál es.

El diario Le Parisien había indicado poco antes que es la corona de la emperatriz Eugenia y que está fracturada.