Conmoción en España por el suicidio de una joven de 14 años por presunto acoso escolar

Un pequeño altar improvisado ante la casa de Sandra, la joven que se suicidó el pasado martes 14 de octubre, en Sevilla.

Sandra, una adolescente de 14 años se quitó la vida, el martes 14 de septiembre del 2025, en Sevilla, por un presunto acoso escolar. Este hecho causó conmoción en España.

La familia de la menor que se suicidó anunció el viernes 18 de octubre que emprenderá “todas las medidas legales necesarias” ante la presunta inacción del centro escolar. Así lo dijo el portavoz de la familia y tío de la menor, Isaac Villar.

Según Villar, la única medida que tomó el centro fue cambiar a las presuntas acosadoras de aula, y que fue a petición de la madre de la adolescente.

“Iniciamos ya los trámites (para tomar acciones legales), y lo único que esperamos con esto es que se llegue al fondo, se aclare lo sucedido y se depuren las responsabilidades que haya”, dijo Villar.

El tío de Sandra aseguró que el bullying comenzó hace un año, pero el acoso se acentuó en verano. En ese entonces la joven comenzó a tener ayuda psicológica.

La familia denunció en dos ocasiones estos hechos, la primera vez a principios del 2025 y la segunda antes del inicio del curso académico.

Pese al cambio de aula de las presuntas agresoras, el acoso continuó porque seguían coincidiendo en el patio, en los pasillos y en alguna clase en común, señaló el familiar.

“Ojalá esto sirva para que todos tomemos conciencia de lo que está ocurriendo y que no se vuelva a ver a nadie más en lo mismo”, dijo el tío de la adolescente.