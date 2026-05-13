Banco Pichincha es el nuevo auspiciante de la Copa Ecuador 2026

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció oficialmente a Banco Pichincha como el nuevo sponsor de la Copa Ecuador 2026. El anuncio, realizado este 13 de mayo, confirma al torneo como uno de los más importante del país y uno de los más inclusivos porque participan equipos de Segunda Categoría y amateur.

Durante la presentación oficial, Francisco Egas, presidente de la FEF, subrayó que este acuerdo representa un respaldo vital para la sostenibilidad de la estructura del fútbol nacional. Al asociarse con una de las instituciones financieras más sólidas del país, la Copa Ecuador garantiza los recursos necesarios para mejorar la logística de los partidos en provincias y elevar el nivel de la producción televisiva.

Para el banco, este acuerdo consolida su dominio en el ecosistema deportivo, donde ya figura como el aliado principal de la Selección Ecuatoriana.

El impacto visual y de marca se sentirá de manera inmediata en los estadios y en las plataformas digitales. La integración de la nueva identidad corporativa será visible en los parches en los uniformes de los clubes participantes hasta la señalética en los estadios donde se disputen las fases finales.

Finalmente, este acuerdo de patrocinio se percibe como una preparación de terreno ideal de cara al receso por la Copa del Mundo. Con la atención del país centrada en el fútbol, el relanzamiento de la Copa Ecuador – Banco Pichincha asegura que la actividad local mantenga un alto perfil competitivo porque además otorga un cupo directo a torneos internacionales.