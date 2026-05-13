Tanqueros denuncian que despacho de gasolina disminuyó en terminal de Guayaquil

Imagen del despacho de combustible en la terminal Pascuales de Petroecuador, en Guayaquil.

Continúan los problemas de abastecimiento de gasolinas en Guayaquil. Conductores reportan escasez de Ecopaís en varias estaciones de servicio.

Esto lo confirman algunos despachadores de las gasolineras. Por ejemplo, señalan, antes recibían 6 000 galones de combustible y ahora 4 000.

Un equipo de Teleamazonas acudió al centro de abastecimiento y distribución de Petroecuador en Pascuales, norte de la ciudad, desde donde salen los tanqueros con el producto.

Varios conductores de tanqueros confirman que les entregan los carburantes por cupo. Incluso, los viajes de abastecimiento disminuyeron de tres a uno en el día.

También denuncian problemas en el sistema de la terminal, lo que impacta en los viajes diarios.

Aumento en la demanda

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, reitera que no hay desabastecimiento y habla de un aumento en la demanda.

Señaló que el 12 de mayo se despacharon 342 000 galones de gasolina Súper, cuando la demanda normal es de 100 000.

En un nuevo recorrido, junto al gerente encargado de Petroecuador, Sebastián Maag, confirmó un incremento en la asignación de volumen y en los despachos de gasolinas Extra y Ecopaís en las terminales de Quito y Guayaquil.

📍 [EXISTEN DERIVADOS EN EL PAÍS]



⛽️ De manera coordinada con instituciones del Gobierno se realiza un control exhaustivo del despacho y abastecimiento de combustibles a las estaciones de servicio.

No existe escasez de derivados. Atendemos la demanda nacional.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/hkoc5vHkMq — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) May 13, 2026

Desde la terminal Pascuales se despacharon más de 2,2 millones de galones de gasolina Ecopaís entre el 10 y 12 de mayo.

También informó que tras coordinaciones con el Ministerio del Interior, se permitirá la circulación de tanqueros en horario de toque de queda.