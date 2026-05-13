Tanqueros denuncian que despacho de gasolina disminuyó en terminal de Guayaquil
Conductores de tanqueros y despachadores confirman que rebien menos combustibles. El ministro Blum habla de aumento de demanda.
Imagen del despacho de combustible en la terminal Pascuales de Petroecuador, en Guayaquil.
Petroecuador
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Actualizado:
13 may 2026 - 17:57
Continúan los problemas de abastecimiento de gasolinas en Guayaquil. Conductores reportan escasez de Ecopaís en varias estaciones de servicio.
Esto lo confirman algunos despachadores de las gasolineras. Por ejemplo, señalan, antes recibían 6 000 galones de combustible y ahora 4 000.
Un equipo de Teleamazonas acudió al centro de abastecimiento y distribución de Petroecuador en Pascuales, norte de la ciudad, desde donde salen los tanqueros con el producto.
Varios conductores de tanqueros confirman que les entregan los carburantes por cupo. Incluso, los viajes de abastecimiento disminuyeron de tres a uno en el día.
También denuncian problemas en el sistema de la terminal, lo que impacta en los viajes diarios.
Aumento en la demanda
El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, reitera que no hay desabastecimiento y habla de un aumento en la demanda.
Señaló que el 12 de mayo se despacharon 342 000 galones de gasolina Súper, cuando la demanda normal es de 100 000.
En un nuevo recorrido, junto al gerente encargado de Petroecuador, Sebastián Maag, confirmó un incremento en la asignación de volumen y en los despachos de gasolinas Extra y Ecopaís en las terminales de Quito y Guayaquil.
Desde la terminal Pascuales se despacharon más de 2,2 millones de galones de gasolina Ecopaís entre el 10 y 12 de mayo.
También informó que tras coordinaciones con el Ministerio del Interior, se permitirá la circulación de tanqueros en horario de toque de queda.
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