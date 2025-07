La especie de serpiente más pequeña del mundo reaparece tras dos décadas sin ser vista

Una serpiente tan pequeña que podría confundirse con un gusano fue vista en Barbados tras casi dos décadas sin saber nada de ella.

Un equipo del ministerio de Medio Ambiente y de un grupo de conservación vio la serpiente hilo de Barbados (Tetracheilostoma carlae) escondida bajo una roca.

Estas culebras "son ciegas" y se han visto muy pocas desde 1889, declaró Connor Blades, funcionario de un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente de Barbados que colaboró en el hallazgo.

Con una longitud de tan solo ocho a diez centímetros cuando está completamente estirada, es la especie de serpiente más pequeña del mundo.

Se distingue por sus rayas anaranjadas a lo largo del lomo, ojos a los lados de la cabeza y una pequeña escama en el hocico.

"Cuando estás tan acostumbrado a buscar cosas y no las ves, te sorprendes al encontrarlas", dijo Justin Springer, quien hizo el descubrimiento junto con Blades.

"No te lo puedes creer. Así me sentí. No hay que hacerse muchas ilusiones", añadió.

Un año de intensa búsqueda

El descubrimiento llegó después de más de un año de búsqueda cuando removían rocas atrapadas bajo las raíces de un árbol.

La diminuta serpiente, hallada junto a una lombriz de tierra, fue llevada a la Universidad de las Indias Occidentales para examinarla minuciosamente con un microscopio.

Se parece mucho a la serpiente ciega braminus, una especie invasora, por lo que el hallazgo tuvo que ser validado antes de ser devuelta al bosque.

Solo el 2% del bosque primario de la isla caribeña permanece intacto, y el resto ha sido talado para la agricultura desde el comienzo de la era colonial hace 400 años.

La serpiente hilo de Barbados es vulnerable. Se reproduce sexualmente y las hembras ponen un solo huevo.

Las serpientes ciegas braminus hembra, en cambio, pueden producir huevos fértiles sin aparearse.

"El redescubrimiento de la culebra hilo es también un llamado a todos los barbadenses: los bosques de Barbados son muy especiales y necesitan protección", señaló Springer.