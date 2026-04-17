Niña se vuelve viral por comer hormigas gigantes como golosina en Brasil

Una niña come una hormiga en el Amazonas.

Yandra Mawe, una niña de 6 años de la Amazonía brasileña, se vuelve viral en redes sociales tras aparecer en un video donde consume hormigas gigantes conocidas como tanajura.

En el clip, la menor explica de forma natural cómo comer este insecto, considerado una golosina tradicional en varias comunidades de la región.

Tradición alimentaria amazónica

Las hormigas tanajura forman parte de la dieta en zonas de la Amazonía, donde se consumen por su valor nutricional.

Especialistas señalan que estos insectos son ricos en proteínas, grasas saludables y minerales, lo que los convierte en una alternativa alimenticia sostenible.

Impacto en redes sociales

El video genera millones de visualizaciones y reacciones divididas entre usuarios que destacan la tradición cultural y otros que muestran sorpresa.

El caso pone en evidencia la diversidad de prácticas alimentarias en el mundo y cómo las redes amplifican costumbres locales a escala global.