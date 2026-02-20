La Corte Suprema de Estados Unidos anula los aranceles globales de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un gráfico mientras pronuncia un discurso sobre aranceles recíprocos durante un evento en el Jardín de las Rosas.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes 20 de febrero que los amplios aranceles globales impuestos por Donald Trump son ilegales, un sorprendente revés político que bloquea la política emblemática de la agenda económica del presidente.

El tribunal superior, de mayoría conservadora, dictó una sentencia de seis a tres, afirmando que una ley de poderes de emergencia conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

El fallo no afecta los aranceles sectoriales que Trump ha impuesto por separado a las importaciones de acero, aluminio y otros productos. Varias investigaciones gubernamentales, que podrían derivar en más aranceles sectoriales similares, siguen en curso.

Aún así, esta es la mayor derrota de Trump en la Corte Suprema desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado.

Si bien Trump ha recurrido durante mucho tiempo a los aranceles como palanca de presión y negociaciones, en su segundo mandato hizo un uso sin precedentes de los poderes económicos de emergencia para imponer nuevos derechos a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Estas incluían aranceles "recíprocos" sobre prácticas comerciales que Washington consideraba injustas, junto con conjuntos separados de derechos dirigidos contra socios importantes como México, Canadá y China debido a los flujos ilícitos de drogas y la inmigración.

El tribunal señaló el este viernes que "si el Congreso hubiera tenido la intención de transferir el poder distintivo y extraordinario para imponer aranceles" con la IEEPA, "lo habría hecho expresamente, como lo ha hecho consistentemente en otras leyes arancelarias".

Los tres jueces liberales de la Corte Suprema se unieron a tres conservadores en el fallo del viernes, que confirmó las decisiones de tribunales inferiores de que los aranceles que Trump impuso bajo la IEEPA eran ilegales.

Los jueces conservadores Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, al emitir su opinión, señaló que "la IEEPA no contiene ninguna referencia a aranceles o derechos".

En mayo, un tribunal comercial de primera instancia dictaminó que Trump excedió su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó la entrada en vigor de la mayoría de ellos, pero ese resultado quedó en suspenso mientras el gobierno buscaba una apelación.

Con la Casa Blanca ya preparándose para un resultado negativo, la economista jefe de KPMG, Diane Swonk, advirtió que "los aranceles declarados ilegales pueden ser restablecidos rápidamente a través de otras herramientas".

"Los mercados financieros se recuperaron con la noticia, pero eso es prematuro", añadió.