Robos a vehículos se repiten en el norte de Quito; tres hechos reportados en los últimos días

Robos a vehículos en el norte de Quito

Tres hechos registrados en los últimos días vuelven a encender las alarmas sobre los robos a vehículos en el norte de Quito.

Los casos ocurrieron en Batán Alto y en distintos puntos de la avenida Eloy Alfaro, donde los delincuentes habrían aprovechado vehículos estacionados y la congestión para sustraer pertenencias.

Robo en Batán Alto

La noche del sábado 29 de agosto de 2026, un nuevo robo fue reportado en el sector de Batán Alto, en las calles Juan de Dios Martínez Mera y avenida Portugal, junto al Parque México.

Según un reporte ciudadano, varios sujetos llegaron hasta un vehículo estacionado, descendieron y sustrajeron una maleta del interior. Después, abandonaron el sitio.

El hecho ocurrió a pocos metros de la UPC del Parque Costa Rica.

Otro caso en Eloy Alfaro y Amazonas

Un día antes, otro robo fue reportado en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y Amazonas.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, un grupo de presuntos delincuentes habría aprovechado la noche para cometer el robo en una gasolinera.

Según la información difundida, un vehículo azul se estacionó junto a otro automóvil que permanecía parqueado.

Uno de los ocupantes habría roto una ventana del vehículo y sustraído varios objetos antes de regresar al automóvil y abandonar el lugar junto a sus acompañantes.

Robo durante la congestión vehicular

En la avenida Eloy Alfaro también se reportó otro robo a un conductor. Esta vez, un presunto delincuente habría aprovechado la congestión vehicular para intentar robar el celular a un conductor que permanecía detenido en el tráfico.

Según el reporte, el conductor intentó evitar el robo, pero en medio de la maniobra soltó el freno y chocó contra el vehículo que estaba adelante. El sospechoso abandonó el lugar después del incidente.

Los tres casos tienen como elemento común el uso de vehículos como objetivo, ya sea cuando están estacionados o detenidos por el tráfico.