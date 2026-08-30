Ataque armado en una fiesta popular deja cinco muertos y dos heridos en Portoviejo

Ataque ocurrió durante una celebración religiosa y popular en Manabí

Cinco personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas tras un ataque armado registrado la tarde de este domingo 30 de agosto de 2026, durante las celebraciones de Santa Rosa y San Ramón, en Portoviejo, Manabí.

El hecho ocurrió cerca de las 18:00 en la ciudadela Cevallos, en un sector conocido como Subidita al Cielo, de la parroquia Francisco Pacheco.

El ataque se registró en las inmediaciones de una cancha de indor y de la iglesia Santa Rosa de Lima.

Según información recopilada por la Policía Nacional, en el sitio se encontraban entre 15 y 20 personas conversando y consumiendo licor cuando llegó una camioneta negra.

Dos hombres bajaron de una camioneta

De acuerdo con el coronel William Calle, comandante de la Zona 4, dos hombres descendieron del vehículo y abrieron fuego a quemarropa.

Uno portaba un fusil y el otro una pistola. Ambos habrían comenzado a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar.

El ataque dejó cinco personas fallecidas y dos heridas. Las identidades de las víctimas todavía son verificadas por las autoridades.

Al menos 40 indicios balísticos

Los agentes que acudieron al sitio levantaron al menos 40 indicios balísticos como parte de las primeras diligencias.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar las circunstancias del ataque y establecer quiénes participaron.

Mientras se realizaban las pericias en la escena, unidades policiales también ejecutaron allanamientos en diferentes puntos de Portoviejo para intentar localizar a los responsables.

19 masacres en Manabí durante 2026

Con las cinco víctimas de este domingo, el distrito Portoviejo registra 165 muertes violentas en lo que va de 2026, según los datos proporcionados en el reporte policial.

El ataque de este domingo se convierte además en la masacre número 19 registrada en la provincia de Manabí durante este año, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

La Policía y otras unidades de la fuerza pública mantienen las investigaciones para identificar a las víctimas, determinar el móvil del ataque y localizar a los responsables de los disparos.