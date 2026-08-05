La crisis diplomática de Brasil con EE.UU. y Argentina se agrava

Se ha generado una crisis diplomática entre el presidente de Brasil Lula da Silva y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En sólo 24 horas, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva vio agravar sus crisis diplomáticas con Estados Unidos y su aliado argentino Javier Milei, a dos meses de los comicios en los que el mandatario izquierdista buscará la reelección.

El gobierno de Trump revocó, el martes 4 de agosto, la visa de la embajadora brasileña en Washington, tras haber aplicado en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños que Lula denunció como intentos de interferencia política.

Brasil también rebajó el martes su representación diplomática en Argentina al nivel de encargado de negocios, luego de que el presidente ultraliberal llamó por segunda vez "ladrón" a Lula en pocos días.

Milei es un aliado de Trump, quien ha apoyado a varios candidatos de derecha victoriosos en recientes campañas electorales en países de América Latina, como Honduras o Colombia.

"Nadie puede pensar que va a entrometerse desde fuera" en las elecciones de octubre, afirmó este miércoles Lula en una entrevista al canal digital Meteoro Brasil.

Al sancionar a la embajadora brasileña, el gobierno de Trump "tomó una actitud irresponsable, impensada, (...) totalmente innecesaria", añadió.

La medida no implica la expulsión del representante diplomático, aunque si sale de Estados Unidos no podrá regresar.

Lula arrastra tensiones con Washington desde 2025, cuando Trump impuso un primer tarifazo a Brasil -luego suspendido en buena medida- en represalia por un juicio por golpismo que terminó con el expresidente Jair Bolsonaro preso.

Bolsonaro es el padre del principal rival de Lula en los comicios, Flávio Bolsonaro.

Urnas electrónicas

Brasilia negó en julio las visas a dos funcionarios estadounidenses "que vendrían para entrometerse y fiscalizar e investigar las urnas brasileñas", dijo Lula este miércoles.

Una fuente diplomática brasileña dijo a la AFP que "llamó la atención" que esas visas se pidieran un día antes de que Flávio Bolsonaro cuestionara la confiabilidad del sistema electrónico de votación de Brasil, con planteamientos similares a los que llevaron a la inhabilitación política de su padre.

El Departamento de Estado ha desmentido intenciones de "socavar las elecciones" brasileñas y le reclama al gobierno de Lula que apruebe la nominación de un nuevo embajador estadounidense en Brasilia, argumento usado para revocar la visa de la representante brasileña en Washington.

Problemas entre Argentina y Brasil

Las relaciones también se tensaron con Argentina, cuyo primer socio comercial es Brasil.

El gobierno brasileño mantendrá "rebajadas" las relaciones diplomáticas con el país vecino "mientras persisten los ataques a las instituciones democráticas brasileñas" por parte de Milei, dijo este miércoles una fuente diplomática brasileña a la AFP.

Brasil llamó en julio a consultas a su embajador en Argentina, luego de que Milei calificara de "ladrón" y "presidiario" a Lula durante el lanzamiento de la candidatura de su aliado Flávio Bolsonaro en Sao Paulo.

El presidente argentino reiteró el domingo esos calificativos en una entrevista, por lo que Brasilia decidió por ahora no volver a enviar a su embajador a Buenos Aires.

La cancillería argentina afirmó el martes que Brasil le pidió retirar a su embajador en Brasilia, aunque una fuente diplomática brasileña dijo a la AFP que esa decisión cabe al gobierno argentino.

Lula mantiene una fría relación con Milei desde que el ultraliberal asumió en Argentina en 2023. Al frente de dos países vecinos y socios estratégicos en el Mercosur, nunca tuvieron una cita bilateral.