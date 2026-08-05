Colombia alerta posibles 'actos de terrorismo' en investidura de De la Espriella

Colombia se prepara para la investidura de Abelardo de la Espriella.

El gobierno saliente de Colombia alertó el miércoles sobre posibles "actos de terrorismo" durante la ceremonia de investidura del nuevo presidente Abelardo de la Espriella que se celebrará el viernes 7 de agosto de 2026 en Cali, ciudad en el suroeste afectada recientemente por atentados guerrilleros.

El mandatario electo pidió al Congreso trasladar el acto de Bogotá a la tercera ciudad más importante del país, cercana a territorios de dominio rebelde.

De la Espriella, de 48 años, ganó las elecciones en junio con un discurso de mano dura contra los grupos armados ilegales que trafican cocaína y prometió bombardearlos con la ayuda de Estados Unidos.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa del saliente presidente izquierdista Gustavo Petro, aseguró el miércoles que existe una "amenaza" "latente" de atentados el día de la ceremonia, a la que asistirán una decena de jefes de Estado.

Se espera que acudan los presidentes de Argentina, Paraguay, Chile y Ecuador, además del rey de España Felipe VI, entre otros.

"Muy seguramente estos criminales pretenderían afectar este evento democrático con actos de terrorismo", dijo Sánchez a la emisora La FM.

Las fuerzas militares desplegarán 11 000 uniformados y las autoridades prohibieron el sobrevuelo en la ciudad y municipios cercanos de drones, utilizados por las guerrillas para lanzar explosivos.

Cali es la principal ciudad cercana a regiones montañosas del suroeste del país sembradas con hoja de coca, el principal componente de la cocaína.

En el vecino departamento del Cauca opera una disidencia de la extinta guerrilla FARC comandada por alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia.

Inicialmente, De la Espriella pretendía realizar su acto de investidura en ese lugar, pero cambió de decisión alegando condiciones climáticas.

El abogado pondrá en marcha un plan para golpear por la vía militar a guerrillas, a los paramilitares y a otros narcos que según expertos se fortalecieron en medio de los intentos de Petro de negociar la paz.