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Quito

Trolebús y Ecovía: ¿Cuáles serán los horarios en Quito por el feriado?

El lunes 10 de agosto de 2026 será feriado a nivel nacional.

El Trolebús y la Ecovía tendrán un horario diferente por el feriado del 10 de agosto.

Empresa de Pasajeros

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

05 ago 2026 - 15:05

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El Trolebús y la Ecovía tendrán un horario especial para operar por el feriado del lunes 10 de agosto de 2026.

En Quito el transporte operará de manera diferente durante el séptimo feriado del año.

FECHA TRONCAL HORARIO
Sábado 8 y
lunes 10 de agosto 		Trolebús y Ecovía 06:00 a 21:00
Alimentadores 06:00 a 21:30
Domingo 9
de agosto 		Trolebús y Ecovía 06:00 a 20:00
Alimentadores 06:00 a 20:30

La Empresa de Pasajeros informó que el sábado 8 y el lunes 10 de agosto operarán 123 unidades. 51 corresponden al Trolebús y 72 a la Ecovía.

El domingo 9 de agosto habrá 103 unidades operando, 40 de Trolebús y 63 de Ecovía.

Ese día no operará el circuito Morán Valverde-El Labrador (C2) del Trolebús.

En la Ecovía no habrá servicio del circuito E2 Quitumbe-La Marín, el sábado y lunes; tampoco opeararán el domingo las rutas Guamaní-De las Universidades (E1) y Quitumbe-Río Coca (E2).

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