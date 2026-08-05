Trolebús y Ecovía: ¿Cuáles serán los horarios en Quito por el feriado?

El Trolebús y la Ecovía tendrán un horario diferente por el feriado del 10 de agosto.

El Trolebús y la Ecovía tendrán un horario especial para operar por el feriado del lunes 10 de agosto de 2026.

En Quito el transporte operará de manera diferente durante el séptimo feriado del año.

FECHA TRONCAL HORARIO Sábado 8 y

lunes 10 de agosto Trolebús y Ecovía 06:00 a 21:00 Alimentadores 06:00 a 21:30 Domingo 9

de agosto Trolebús y Ecovía 06:00 a 20:00 Alimentadores 06:00 a 20:30

La Empresa de Pasajeros informó que el sábado 8 y el lunes 10 de agosto operarán 123 unidades. 51 corresponden al Trolebús y 72 a la Ecovía.

El domingo 9 de agosto habrá 103 unidades operando, 40 de Trolebús y 63 de Ecovía.

Ese día no operará el circuito Morán Valverde-El Labrador (C2) del Trolebús.

En la Ecovía no habrá servicio del circuito E2 Quitumbe-La Marín, el sábado y lunes; tampoco opeararán el domingo las rutas Guamaní-De las Universidades (E1) y Quitumbe-Río Coca (E2).