Cronología del accidente de trenes en España: ¿qué ocurrió en los 23 minutos previos a la tragedia que deja 74 muertos?

El choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo dejó al menos 69 fallecidos, según el balance de las autoridades españolas del 29 de octubre de 2026.

El choque de dos trenes de alta velocidad en Urda, Toledo, España, dejó al menos 74 fallecidos y 110 heridos, según el balance confirmado este jueves 29 de octubre de 2026 por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

La tragedia ocurrió la mañana del miércoles 28 de octubre, cuando un tren AVE de Renfe impactó por detrás a otro de la compañía Iryo, que permanecía detenido en la misma vía.

De los 110 heridos reportados, 60 recibieron el alta médica y otros 50 continuaban hospitalizados, según el balance difundido por las autoridades españolas este jueves.

¿Qué provocó el choque de trenes en Toledo?

Las primeras investigaciones apuntan a una falla informática en el sistema de seguridad ferroviaria LZB y a una orden emitida desde el centro de control de Adif, en Madrid.

Según explicó el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, a las 08:30 del miércoles el sistema LZB presentó una avería, lo que provocó la detención de seis trenes que circulaban por un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

El LZB es un sistema que supervisa la circulación de los trenes y permite controlar su velocidad y separación para prevenir accidentes.

Sin embargo, a las 08:36, el centro de control autorizó al tren AVE de Renfe a reanudar su marcha con normalidad, pese a que otro convoy permanecía detenido más adelante y existía una señal roja.

Puente calificó esta decisión como errónea, aunque las autoridades todavía investigan las circunstancias en las que fue emitida.

Los 23 minutos previos a la tragedia

La reconstrucción preliminar permitió establecer los momentos clave del accidente:

08:30: una avería en el sistema LZB provoca la detención de varios trenes

08:36: el centro de control autoriza al AVE de Renfe a continuar su recorrido

08:48: la conductora del tren Iryo comunica que no puede reiniciar el sistema y permanece detenida

08:53: el AVE impacta por detrás al Iryo, después de recorrer aproximadamente 25 kilómetros

La fuerza del choque provocó que varios vagones descarrilaran y cayeran por un terraplén.

Las investigaciones buscan esclarecer por qué un tren AVE recibió autorización para continuar su marcha mientras otro convoy permanecía detenido en la misma vía. Guardia Civil española.

Autoridades investigan posibles errores humanos

La Guardia Civil y los organismos encargados de la investigación técnica analizan las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control, los registros de los trenes y los protocolos de seguridad.

Las autoridades buscan determinar por qué se autorizó al AVE a continuar su recorrido mientras el otro tren permanecía detenido y si existieron incumplimientos de los procedimientos ferroviarios.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que se investigará hasta esclarecer las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

España inició este jueves 29 de octubre tres días de luto oficial por las víctimas.