Cancillería habilita números de emergencia para ecuatorianos en España tras choque de trenes

La Cancillería de Ecuador confirmó que no existen reportes de ecuatorianos afectados por el accidente ferroviario ocurrido en España, en el que estuvieron involucrados trenes de alta velocidad de las compañías AVE e Iryo.

A través de un pronunciamiento, el Consulado General del Ecuador en Madrid expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares, y señaló que permanece atento a la evolución de la emergencia.

La representación diplomática también indicó que mantiene coordinación con las autoridades españolas y las instituciones competentes para proporcionar información, orientación y acompañamiento a los ciudadanos ecuatorianos.

"Hasta el momento no tenemos reporte de connacionales afectados en esta colisión. Nos mantenemos atentos a la evolución de los acontecimientos y en coordinación con las autoridades españolas e instituciones competentes, con el propósito de brindar información, orientación y acompañamiento a nuestros compatriotas que pudieran verse afectados", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las líneas de información y emergencia son las siguientes:

RENFE: 900 101 020

IRYO: 900 001 403

Emergencias Castilla-La Mancha: 900 122 112

Emergencia consular: 608 795 061

🚨 Ante el accidente ferroviario de los trenes AVE e Iryo en Toledo - España, el Consulado General del Ecuador en Madrid expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias. Hasta el momento no tenemos reporte de connacionales afectados en esta colisión. Nos mantenemos atentos a la evolución de los acontecimientos y en coordinación con las autoridades españolas e instituciones competentes, con el propósito de brindar información, orientación y acompañamiento a nuestros compatriotas que pudieran verse afectados. — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) October 28, 2026

Accidente ferroviario deja al menos 68 fallecidos

El siniestro se produjo este miércoles 28 de octubre, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, en un accidente que dejó al menos 68 personas fallecidas y decenas de heridos, de acuerdo con el balance provisional difundido por las autoridades españolas.

El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó que varias decenas de personas recibían atención médica en hospitales, entre ellas 15 heridos en estado muy grave.

La tragedia ocurre meses después de otro siniestro ferroviario de gran magnitud registrado en Adamuz, Andalucía, en enero de 2026, cuando la colisión de dos trenes de alta velocidad dejó 46 personas fallecidas, según la información proporcionada.