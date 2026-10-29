Ataque de drones rusos en una estación de tren de Ucrania dejan al menos 14 víctimas mortales 

Rusia ha lanzado drones contra trenes en toda Ucrania desde los primeros días de su invasión de 2022

Un ataque con drones rusos se regristró la mañana de este jueves 29 de octubre de 2026 contra la estación central de ferrocarril de Dniépro, en el sureste de Ucrania, al alrededor de las 11:00 (hora Ucracnia)

Este hecho que dejó al menos 14 personas fallecidas y más de una decena de heridos, entre ellos un menor de 11 años, fue calificado como "espantoso" por el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Reportes de AFP indican que el hecho sucedió cuando decenas de civiles aguardaban la salida de los trenes en la plataforma de embarque.

El impacto del proyectil se produjo de manera directa sobre un andén donde se encontraban estacionados dos trenes de pasajeros: uno de servicio regular y uno que cubría la ruta entre Dniépro y Zaporiyia.

Las imágenes compartidas por los servicios de emergencia de Ucrania mostraron escenas devastadoras con rescatistas brindando asistencia médica de urgencia y dos vagones calcinados con los ventanales destruidos por la onda expansiva.

Detalles del ataque y el despliegue de drones a reacción

Los reportes de la Fuerza Aérea de Ucrania y el jefe de la Administración Militar Regional, Oleksandr Ganzha, el ataque a la estación de tren involucró cuatro drones rusos impulsados a reacción del tipo Geran 4.

Detallan que aunque los sistemas de defensa antiaérea lograron interceptar tres de los dispositivos en el aire, un cuarto proyectil evadió la seguridad e impactó contra uno de los trenes que se encontraba detenido.

La empresa ferroviaria nacional Ukrzaliznytsia y autoridades locales señalaron que varios pasajeros optaron por permanecer en los andenes.

Las fuerzas armadas ucranianas advirtieron que las tropas rusas han intensificado el uso de drones de alta velocidad a lo largo del día para mantener bajo constante amenaza las redes de transporte del país, afectando un servicio clave para la movilidad de la población.