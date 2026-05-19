Cuba advierte 'baño de sangre' si Estados Unidos lanza una intervención militar

El Prseidente de Cuba recalca que la isla tiene derecho a defenderse de EE.UU..

El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, y el canciller, Bruno Rodríguez, advirtieron sobre un "baño de sangre" ante una posible invasión de Estados Unidos (EE.UU.), defendiendo el "derecho legítimo a defenderse" de la isla.

La advertencia se produjo un día después de que un medio revelara, citando a inteligencia, que La Habana habría adquirido más de 300 drones de Rusia e Irán, para usarlos supuestamente contra la base estadounidense en Guantánamo.

“De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional”, señaló Díaz Canel.

Situación se agrava por el bloqueo estadounidense

En respuesta, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció un paquete de sanciones contra la principal agencia de inteligencia cubana, generales y altos funcionarios, incluyendo a los ministros de Comunicaciones y Energía.

"Sin excusa legítima alguna, el Gobierno de EE.UU. construye un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar", escribió Rodríguez en sus redes sociales.

El panorama se agrava por el bloqueo petrolero que Washington mantiene desde enero, provocando masivos cortes de electricidad en la isla.