EE. UU. desclasifica archivos OVNI: Dónde ver los documentos sobre extraterrestres

Los documentos sobre una posible vida extraterrestre podrán consultarse en una página web.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos (EE.UU.) anunció la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificado.

Según el comunicado, los documentos sobre objetos voladores no identificados (Ovnis) y posible vida extraterrestre podrá consultarse en war.gov/ufo donde se "publicará archivos adicionales de forma continua".

El catálogo se compone de 162 archivos que incluyen fotos, documentos y videos y que serán actualizados progresivamente.

Autoridades apoyan la desclasificación

"Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que lo vean por sí mismos", manifestó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aplaudió la iniciativa y defendió el trabajo de la agencia en "la exploración y la búsqueda del conocimiento" por desvelar los secretos del universo.

Confesiones de Barack Obama

Donald Trump anunció en febrero la difusión de estos archivos después de que el expresidente Barack Obama aceptara en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen responder a una ronda de preguntas sobre vida extraterrestre.

Cuando se le preguntó sobre la existencia de los extraterrestres, Obama aseguró que no había instalaciones secretas bajo tierra y dijo: "Son reales, pero yo no los he visto".

El presidente estadounidense reaccionó a estos comentarios y acusó a Obama de desvelar "información clasificada" y cometer un "grave error".

Obama posteriormente precisó que durante su presidencia no tuvo "pruebas" de posibles contactos con extraterrestres, aunque no descartó que, dado lo vasto del universo, exista vida más allá del planeta Tierra.