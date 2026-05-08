Marco Rubio dice que EE.UU. impondrá más sanciones a Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo las sanciones serán para empresas que generan grandes ganancias.

Estados Unidos impondrá más sanciones a Cuba después de las ya anunciadas, confirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Al ser preguntado por el conglomerado Gaesa, explicó que se trata de "un holding creado por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo".

"Está el Gobierno y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el propio Gobierno. Ni un centavo se destina a construir carreteras o puentes, ni a proporcionar un grano de arroz a un cubano", argumentó.

Las sanciones ordenadas por Donald Trump

Rubio agregó que se está sancionado a "empresas que, básicamente, se están quedando con todo lo que genera dinero en Cuba y lo está metiendo ilegalmente en los bolsillos de unos pocos miembros del régimen.

En un comunicado, Rubio, de ascendencia cubana, explicó que las sanciones a Gaesa "se incluyen en el endurecimiento de las sanciones contra la isla ordenado por el presidente Donald Trump, el pasado 1 de mayo".