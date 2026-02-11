Cuba pierde el turismo canadiense por el asedio de EEUU, que deja en pausa un sector clave

Turistas pasean en autos clásicos frente a un mural del artista plástico Fuster en Jaimanitas este martes, en La Habana (Cuba).

Cuba enfrenta un duro golpe en su sector turístico tras la suspensión temporal de todos los vuelos desde Canadá debido a la falta de combustible para aviones, informaron fuentes oficiales y aerolíneas.

El país caribeño, que no cuenta desde esta semana con abastecimiento de combustible para la aviación, ha visto cómo las principales aerolíneas canadienses Air Canada, Westjet y Transat cancelan temporalmente sus operaciones hacia la isla, dejando al turismo en una situación extremadamente delicada.

Canadá representa más del 40 % del total de visitantes internacionales a Cuba, por lo que la retirada de estas rutas supone un impacto significativo para los ingresos y la economía del país, ya golpeada por la escasez de bienes básicos, apagones y una crisis energética.

Las aerolíneas anunciaron que fletarán aviones vacíos para repatriar a los turistas canadienses que se encontraban de vacaciones y esperan retomar sus servicios cuando la situación del combustible mejore.

De acuerdo con datos oficiales citados por EFE, Canadá representa históricamente el mayor flujo de visitantes hacia Cuba, por lo que la disminución impacta directamente en uno de los sectores estratégicos para la captación de divisas.

Según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el año pasado Cuba recibió 1,8 millones de turistas, el peor registro desde 2002 (sin incluir los años de la covid-19). Pero es que de esos visitantes extranjeros, un total de 754.010 eran canadienses, un 41,5 %.

Teniendo como referencia los datos oficiales de los últimos años, estima que la desaparición del turismo canadiense supondría un derrumbe del 50 % de los ingresos del turismo, una caída del 3 % del producto interno bruto (PIB) y una contracción del 8 % de los ingresos por exportaciones.

El país, en consecuencia, va paralizándose poco a poco, con apagones cada vez más prolongados, gasolineras cerradas y servicios públicos (hospitales, transporte, oficinas estatales) recortados hasta lo esencial, como en la pandemia de covid-19.

El Gobierno cubano anunció la semana pasada un duro paquete de medidas de contingencia para tratar de subsistir sin importaciones de petróleo.