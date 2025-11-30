Decenas de migrantes intentaron salir de Chile e ingresar por la frontera hacia el Perú; ¿por qué?

Migrantes intentaron salir de Chile para ingresar a Perú, el viernes 28 de noviembre del 2025.

Perú declaró el estado de emergencia en la frontera con Chile y anunció que reforzará los controles aduaneros con militares ante una oleada de migrantes indocumentados. El hecho ocurrió el viernes 28 de noviembre del 2025.

La medida se adoptó de cara a una eventual llegada de decenas de migrantes que buscan salir de Chile ante la posibilidad de una victoria electoral del candidato presidencial ultraderechista José Antonio Kast, que prometió expulsar a los indocumentados.

El viernes 28 de noviembre, decenas de ellos quedaron varados en la frontera entre Chile y Perú, donde el paso principal está entre la peruana Tacna y la chilena Arica.

Un video publicado por el gobernador de la región fronteriza de Arica, a unos 2.200 km al norte de Santiago, mostró a decenas de personas intentando salir de Chile en el paso de Chacalluta-Santa Rosa.

El estado de emergencia se mantendrá por 60 días y regirá en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna (sur).

El ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, dijo que "el estado de emergencia regirá por 60 días" a partir del 29 de noviembre.

Intento de migrantes de ingresar a Perú

El canal peruano radio Tacna difundió temprano imágenes de migrantes con niños en brazos en la carretera cerca del paso fronterizo.

Temprano el ministro chileno de Seguridad, Luis Cordero, dijo que "se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú".

Decenas de migrantes, que vivían en Chile, llegaron hasta el punto de frontera con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por agentes de la Policía Nacional de ese país.

Esto generó que varios de los migrantes, que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, lo que hizo que se forme una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera.

Los manifestantes señalaron que buscan retornar a sus países de origen, porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias en ese país.

El ultraconservador Kast, favorito para ganar el balotaje del 14 de diciembre en Chile frente a la izquierdista Jeannette Jara, promete expulsar a los 330 000 inmigrantes indocumentados.

Por otra parte, el canciller peruano, Hugo de Zela, informó que Lima y Santiago abordarán el tema desde el lunes a través de un "comité binacional de cooperación migratoria" creado expresamente para afrontar la situación.

Señaló que "el estado de emergencia en Tacna permitirá incrementar de inmediato la presencia policial y militar en la zona, especialmente en la zona de fronteras". También resaltó que Perú no acogerá más migrantes sin papeles.

"No permitiremos la migración irregular, no tenemos las condiciones ni capacidad para recibir más migrantes", declaró el jefe de la diplomacia peruana.

No es la primera vez que Perú militariza la frontera con Chile. En abril de 2023 estuvo dos meses bajo el estado de emergencia también por un desborde de migrantes indocumentados.