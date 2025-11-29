¿Qué pasa con el espacio aéreo de Venezuela tras polémica declaración de Donald Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre en un mensaje a través de su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre, en un momento de alta tensión entre los dos países.

El mensaje se produce después de que el diario The New York Time, informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

La advertencia se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado varios muertos y que se realiza con el argumento, no demostrado, de lucha contra el narcotráfico, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, a Maduro.

Venezuela repudia declaraciones de Trump

Venezuela repudió "con absoluta contundencia" el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo que el espacio aéreo del país suramericano "permanecerá cerrado en su totalidad", y criticó que "insólitamente" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" de esta nación.

"Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina", reza un comunicado difundido en Telegram por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

Además, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció "ante el mundo" que tales afirmaciones "representan una amenaza explícita de uso de fuerza", que, asegura, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de la Naciones Unidas, y consideró que se trata de un "intento de intimidación".

"Venezuela exige respeto irrestricto de su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)", agrega la nota, que subraya igualmente que este país suramericano "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero".

"Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional", agregó.

En ese sentido, la Administración de Maduro aseguró que con la declaración de Trump, Estados Unidos "ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos".

"A esta altura se han realizado 75 vuelos de repatriación de 13 956 migrantes venezolanas y venezolanos que han sido recibidos con amor y solidaridad absoluta", añade la nota, en referencia al acuerdo alcanzado en enero pasado por ambas naciones, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019.

De igual forma, hace un llamado a la comunidad internacional, a los "Gobiernos soberanos del mundo", a las Naciones Unidas y los organismos internacionales "a rechazar con firmeza este acto" que tachó de "inmoral".

Normalidad en aeropuerto de Venezuela y dos aerolíneas

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal de Venezuela, mantenía con normalidad sus operaciones este sábado, después del anuncio del presidente de EE. UU., Donald Trump.

El aeródromo, que sirve a Caracas, recibió durante la mañana dos vuelos desde Barbados y Bogotá y tiene programada las rutas de Panamá, Curazao y La Habana, según constató EFE en un recorrido.

La aerolínea colombiana Wingo también aseguró que mantiene la operación desde y hacia Venezuela.

Una fuente de la compañía afirmó a EFE que "Wingo mantiene su operación entre Colombia y Venezuela, dado que no hemos recibido notificación oficial, por canales formales, sobre restricciones o cierre del espacio aéreo venezolano".

"Seguimos monitoreando constantemente la seguridad de ese espacio aéreo, en coordinación con autoridades locales e internacionales, y si las condiciones se modifican ajustaremos de inmediato nuestra operación", agregó la información.

De hecho el vuelo P5 7010 de Wingo partió de Bogotá después del mediodía y llegará esta tarde al aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

De igual forma, la aerolínea de bandera panameña Copa Airlines informó que sus "operaciones de vuelo sobre el espacio aéreo venezolano se mantienen abiertas", aunque lo hace "con altos niveles de alerta y precaución, solo en horarios diurnos".

"Copa Airlines también se encuentra en permanente comunicación con la Federal Aviation Administration (FAA), la cual ha reiterado que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni posición regulatoria", indicó la aerolínea en un comunicado.