Delcy Rodríguez dice que habrá elecciones 'libres y justas' en Venezuela pero no da plazos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves 13 de febrero de 2026 en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que el país caribeño tendrá "elecciones libres y justas", pero no ofreció ningún tipo de plazo para la celebración de comicios presidenciales.

"Absolutamente, sí", respondió Rodríguez al ser preguntada por la posibilidad de que haya elecciones tras la captura y detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Washington hace mes y medio.

"Las elecciones están contempladas en la Constitución. Y celebrar elecciones libres y justas en Venezuela significa también tener un país libre y donde se pueda ejercer la justicia", apuntó Rodríguez, que añadió que el país debería quedar también "libre de sanciones" y del "acoso de la prensa internacional" para organizar esa votación.

La entrevista a NBC es la primera que concede la mandataria a un medio estadounidense tras la detención de Maduro.

La presidenta encargada aseguró también que "el calendario de las elecciones estará marcado y decidido por el diálogo político en este país", pero no se pronunció al ser preguntada si las presidenciales podrían ser dentro de tres años, como ha sugerido el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante su visita a Venezuela esta semana.

Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha entregado el mando de la transición a la exvicepresidenta chavista y asegurado que está supervisando a su Ejecutivo.

Sin embargo, al ser preguntada por la influencia de Washington en la política que se está dictando desde Caracas, Rodríguez habló de la importancia de "desarrollar trabajo conjunto" y dijo que agradece el "nivel de cooperación" de la Casa Blanca.

La mandataria también aseguró que "sin duda alguna" Nicolás Maduro sigue siendo "el presidente legítimo de Venezuela" y defendió que tanto él como su esposa, Cilia Flores, son inocentes de los cargos por conspiración y narcoterrorismo de los que los acusan las autoridades estadounidenses.

Rodríguez mencionó los informes de la ONU que apuntan que Venezuela "no es relevante" en el tráfico de drogas hacia EE.UU., al contrario de lo que ha asegurado la Administración Trump, que acusó a Maduro de encabezar el Cartel de los Soles.

A su vez, la mandataria consideró que esta discrepancia entre Caracas y Washington a cuenta del rol que pudieron jugar Maduro y Flores en supuestas redes de narcotráfico "no es en absoluto difícil" gracias "a la diplomacia, el diálogo político y energético" que está teniendo lugar entre ambos países en las últimas semanas.

Tras la captura de Maduro, ambas partes acordaron que EE.UU. comercializaría unos 50 millones de barriles de crudo del país caribeño y que enviaría los ingresos al Gobierno venezolano.

El propio Chris Wright aseguró hoy que la facturación por estas ventas de crudo ya superan los 1 000 millones de dólares, y que la cifra podría quintuplicarse próximamente.