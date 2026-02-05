Venezuela aprueba en primer debate la Ley de Amnistía a presos políticos

Miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela respaldan el proyecto de Ley de Amnistía a presos políticos

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves 5 de febrero en su primer debate un proyecto de Ley de Amnistía que otorgaría clemencia a encarcelados por participar en protestas y criticar a figuras públicas, devolvería bienes y cancelaría medidas contra los afectados, permitiéndoles regresar al país, según un borrador visto por Reuters.

La aprobación fue unánime por parte de los 277 legisladores, la mayoría oficialista, y requerirá un segundo debate en una fecha que todavía no fue definida, de acuerdo con Jorge Rodríguez, presidente del parlamento.

La ley fue anunciada días atrás por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el texto puede estar sujeto a cambios.

"El camino de esta ley va a estar lleno de obstáculos, lleno de sinsabores", dijo Jorge Rodríguez al hablar en la sesión. "Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también (...) pedimos perdón porque, yo lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos".

En una señal de algunos cambios y un nuevo ambiente surgido tras el operativo militar del 3 de enero en el que unidades militares estadounidenses capturaron en Caracas a Nicolás Maduro, la sesión discurrió sin los usuales ataques a opositores.

En tanto, la oposición se limitó a dar la bienvenida al proyecto de ley y demandar la liberación de presos políticos.

La presidenta encargada ha estado cumpliendo con las exigencias de Washington en materia de acuerdos petroleros. El gobierno también está liberando paulatinamente a personas clasificadas como presos políticos por grupos de derechos humanos y la oposición, algo que las autoridades niegan.

El proyecto, de al menos una veintena de artículos, menciona que "personas de distintas corrientes políticas, como ciudadanos sin militancia alguna, se han visto involucrados en procesos penales, medidas restrictivas o situaciones de persecución vinculadas a hechos de naturaleza política o al ejercicio de derechos ciudadanos".

La propuesta de ley, demandada desde inicios de este año por parientes de detenidos y sectores opositores, estaría reconociendo de manera indirecta que ciudadanos han sido capturados por sus posiciones políticas y por divulgar imágenes o mensajes en redes sociales.

La ley, que abarca desde 1999 hasta la fecha, no otorgaría amnistía a quienes hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, corrupción o narcotráfico.

Delitos como instigación a actividades ilegales, resistencia a las autoridades, daños a la propiedad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, estarán cubiertos por la ley de amnistía si se cometieron en el contexto de protestas políticas, según el borrador visto por Reuters, como las de 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.

Las marchas de 2024 tuvieron lugar tras las elecciones en las que Maduro se quedó con la reelección pero en las que la oposición se atribuye la victoria, algo que fue respaldado por observadores internacionales.

La propuesta de amnistía también se extendería a algunas infracciones cometidas por jueces, fiscales y funcionarios en ocasión de su desempeño.