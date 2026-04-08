Delcy Rodríguez anuncia que incrementará salarios el próximo 1 de mayo en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una reunión con el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela).

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que el próximo 1 de mayo habrá un incremento salarial.

La mandataria no especifico si se trata del sueldo mínimo, congelado desde marzo de 2022, o de un ingreso que reciben los trabajadores públicos.

"Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento y ese incremento será responsable", dijo.

Se prevé continuar mejorando los salarios con el tiempo

Aseguró además, que se prevé mejorar los salarios "en el futuro próximo conforme Venezuela goce de más recursos".

"Nuestro objetivo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento en el área de hidrocarburos y minería, que generan ingresos inmediatos", agregó.

Rodríguez también instaló una comisión para el "diálogo laboral" en medio de las protestas de trabajadores que demandan aumento de salarios.

Además, convocó a una peregrinación contra las sanciones que recorrerá el país desde el próximo 19 de abril hasta el 1 de mayo.