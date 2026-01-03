¿Quién es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, posible reemplazo de Maduro?

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, podría hacerse cargo del gobierno de Venezuela. Esto después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijera el sábado 3 de enero de 2026 que Nicolás Maduro había sido capturado por las fuerzas estadounidenses.

Maduro ha llamado a Rodríguez una "tigresa" por su férrea defensa del gobierno socialista. La vicepresidenta trabaja en estrecha colaboración con su hermano, Jorge Rodríguez, quien es el jefe de la Asamblea Nacional.

Rodríguez, de 56 años ⁠y oriunda de Caracas, nació el 18 de mayo de 1969. Es hija del guerrillero de izquierda Jorge Antonio Rodríguez, quien fundó el partido revolucionario Liga Socialista en la década de 1970.

Las funciones de Rodríguez como ministra de Hacienda y de Hidrocarburos, simultáneamente con ⁠su cargo de vicepresidenta, la han convertido en una figura clave en la gestión de la economía venezolana y le han otorgado una gran influencia en el debilitado sector privado del país. Ha seguido aplicando políticas económicas ortodoxas en un intento por combatir la inflación desmesurada.

Según informó Reuters cuatro fuentes vinculadas al entorno gubernamental informaron que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Rusia. En la madrugada de este sábado, Rodríguez expresó públicamente que desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de un ataque militar estadounidense que afectó a la nación caribeña