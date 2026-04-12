Delegación estadounidense abandona Islamabad sin lograr negociación con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo.

Los negociadores estadounidenses abandonaron Islamabad tras el fin de las conversaciones de paz con Irán este domingo 12 de abril de 2026.

Las negociaciones concluyeron tras conversaciones de hasta 21 horas entre Irán y Estados Unidos junto a la mediadora Pakistán, en el primer contacto directo al más alto nivel desde hace 47 años entre ambos países.

Las conversaciones acabaron sin un acuerdo y con una oferta "final" de Estados Unidos a Irán para llegar a un "entendimiento".

Ambos países justifican la medida

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, justificó la falta de acuerdo al afirmar que Estados Unidos "fracasó finalmente en ganarse la confianza de la delegación iraní".

De su parte, el Vicepresidente JD Vance reveló que Irán eligió no aceptar los términos. "Son malas noticias, pero mucho peor para Irán que para Estados Unidos", dijo.

Australia y el Reino Unido expresaron su "decepción", y la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, instó a ambas partes a un "regreso inmediato a las negociaciones" para evitar que la tregua de dos semanas se rompa.

Temas sensibles de las negociaciones

Las cuestiones en discordia son la reapertura del estrecho de Ormuz, en el que Irán quiere el dominio; la liberación de los fondos congelados iraníes y el programa nuclear de Teherán.

Precisamente sobre el último punto, Vance señaló que no han visto un "compromiso firme" por parte de Irán para no tener un arma nuclear a largo plazo.

Todavía se desconoce si habrá una segunda ronda de negociaciones, aunque la mediadora Pakistán ha dejado la puerta abierta para futuras conversaciones