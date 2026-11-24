El sector turístico también participa en la ayuda a las familias afectadas por las inundaciones.

La actividad turística en Galápagos se mantiene operativa durante las lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño.

Desde el 20 de noviembre de 2026, los gremios del sector no reportan afectaciones a los viajeros, ni personas heridas o fallecidas durante su estancia en las islas.

Según el balance difundido por las organizaciones turísticas, la actividad se mantiene activa, aunque algunos sectores de la población local sí resultaron afectados por las inundaciones.

Vuelos, muelles y sitios turísticos de Galápagos están abiertos

El aeropuerto de Baltra y los muelles continúan operativos. Durante los primeros días de lluvias se registraron demoras en los vuelos y una cancelación.

Sin embargo, desde el domingo 22 no se reportaron nuevos retrasos ni suspensiones.

La vía Puerto Ayora–Itabaca funciona con normalidad, mientras continúan los trabajos en la carretera hacia el aeropuerto.

Los sitios turísticos también permanecen abiertos, incluidos Tortuga Bay y el Centro de Crianza David Rodríguez.

La playa Tortuga Bay había cerrado temporalmente por el oleaje. En Santa Cruz, la Estación Científica Charles Darwin recibió visitantes con normalidad.

Los cruceros y las excursiones mantuvieron sus recorridos programados durante el 20 y 21 de noviembre, sin reportes de cancelaciones o cambios.

Las embarcaciones pueden ajustar sus itinerarios de acuerdo con las condiciones del clima y las disposiciones del Parque Nacional Galápagos.

Sector turístico ayuda a las personas afectadas por las lluvias

En Puerto Ayora, el agua dificultó durante algunas horas el tránsito por la avenida Charles Darwin, uno de los principales corredores turísticos.

Algunos alojamientos también registraron afectaciones, aunque la mayoría continúa funcionando.

Mientras tanto, unas 150 personas reciben asistencia en albergues ubicados en la zona poblada de Santa Cruz, fuera del Parque Nacional.

Las organizaciones Adatur, Capturgal y la Cámara de Industrias y Producción (CIP) señalaron que participan en las acciones de respuesta ante las lluvias.

Jessica Astrálaga, directora ejecutiva de CAPTURGAL, expresó su preocupación por las familias perjudicadas y destacó la importancia de coordinar la asistencia con las entidades encargadas de atender la emergencia.

Alrededor del 90% de la población de Galápagos depende directa o indirectamente del turismo.

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