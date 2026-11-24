El diario personal del papa Francisco, publicado el 24 de noviembre de 2026, revela que el pontífice aseguró haber visto al diablo en tres ocasiones.

Escritos del papa Francisco, sacados de su diario personal, fueron revelados al mundo. En él se encuentran algunas de las experiencias más profundas del Pontífice, fallecido en 2025.

Entre sus anotaciones, publicadas este martes 24 de noviembre de 2026.el Pontífice argentino, fallecido en 2025, dijo que tuvo visiones del diablo en tres ocasiones y que llegó a contemplar las puertas del infierno.

Las revelaciones forman parte del libro 'El diario personal del papa Francisco', preparado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a partir de escritos que Jorge Mario Bergoglio elaboró entre 1992 y 2024.

La publicación reúne reflexiones íntimas sobre sus temores, dificultades espirituales, arrepentimientos y preocupaciones durante su vida religiosa.

Las visiones de Francisco

En una anotación del 24 de enero de 2021, Francisco recordó tres episodios en los que consideró haber visto físicamente al demonio.

El primero ocurrió cuando era arzobispo de Buenos Aires, Argentina. Según su relato, observó una figura desde la ventanilla de un automóvil, cuya mirada describió como amenazante y seductora.

La segunda experiencia ocurrió durante su etapa en Buenos Aires. Francisco escribió que aquella mirada le provocó temor y que recurrió al rosario y a la Virgen María para protegerse.

El tercer episodio se produjo cuando ya era papa, durante un encuentro en Roma. En sus anotaciones describió una voz que le resultó perturbadora y aseguró que decidió abandonar el lugar.

Estos acontecimientos corresponden a experiencias personales relatadas por el pontífice, no a apariciones verificadas de manera independiente.

¿Qué escribió sobre las puertas del infierno?

Otro de los pasajes del diario corresponde a junio de 2018, cuando Francisco relató una experiencia que interpretó como una visión de la entrada del infierno.

Según sus escritos, ocurrió antes de dormir y le provocó un profundo temor. El pontífice describió una sensación de peligro espiritual que relacionó con las tentaciones y el poder.

Francisco también señaló que recurrió al rosario ante aquella experiencia.

El papa Francisco atravesó una crisis espiritual durante dos años

El diario también revela que el pontífice vivió una etapa de crisis espiritual entre 2021 y 2022, mientras enfrentaba problemas de salud y responsabilidades relacionadas con el gobierno de la Iglesia católica.

En sus escritos describió momentos de desolación, dudas personales y preocupación por las consecuencias de sus decisiones.

Fernández aseguró a Vatican News que desconocía varios de estos episodios, pese a su cercanía con Francisco.

De acuerdo con el cardenal, el pontífice interpretaba estas dificultades como parte de su proceso espiritual y de reflexión sobre el ejercicio del poder.

¿Cómo encontraron el diario personal del papa Francisco?

Los escritos permanecían guardados en una caja que contenía documentos y una agenda personal del pontífice.

Fernández explicó que Francisco le había mostrado esos materiales antes de su fallecimiento, ocurrido el 21 de abril de 2025, y le había pedido evaluar si podían servir para transmitir enseñanzas a otras personas.

Tras conversar con el papa León XIV, el cardenal recuperó los documentos y preparó su publicación.

El libro se distribuirá en cinco idiomas y 94 países. Además de las experiencias espirituales, contiene recuerdos familiares, reflexiones sobre la vejez y anotaciones sobre los desafíos que enfrentó a lo largo de su vida.