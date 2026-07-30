Caen cinco implicados en asesinato de María Camila Potosí en Colombia

Cinco personas fueron detenidas por el crimen de María Camila Potosí.

Autoridades colombianas capturaron este jueves 30 de julio de 2026 a cinco personas por el crimen de María Camila Potosí, la joven a la que le extrajeron su bebé del vientre.

La Fiscalía de Colombia realizó varios allanamientos en Cali y Tuluá para dar con los sospechosos.

Además de las personas detenidas, se incautaron celulares y una motocicleta.

La identidad de los detenidos no ha sido revelada, pero serán presentados ante un juez para su respectiva judicialización.

El caso de la joven embarazada conmocionó al país y la región.

María Camila Potosí, de 21 años, desapareció el 16 de julio y fue vista por última vez a bordo de una motocicleta junto a una mujer.

Su cuerpo fue hallado el domingo 19 de julio en el kilómetro 3 de la vía la buitrera, a orillas del río Meléndez.

La joven fue encontrada amarrada y con múltiples heridas de arma blanca y signos de tortura.

Un par de días después, la autopsia reveló que el bebé no estaba en su vientre, sino que había sido extraído antes de su muerte.

Mientras tanto, la familia reclama el paradero del recién nacido.