Crimen en Cali: Confirman que extrajeron el bebé del vientre de María Camila Potosí

María Camila Potosí fue asesinada cuando tenía ocho meses de gestación.

María Camila Potosí fue asesinada en Cali cuando tenía ocho meses de gestación. Las autoridades confirmaron que su bebé fue extraído de su vientre antes de su muerte.

Familiares de Potosí reportaron a medios locales que Medicina Legal les informó la tarde del martes 21 de julio de 2026 que el bebé no fue hallado en el cuerpo de la joven.

Este caso ha consternado a Colombia debido a la violencia que habría sufrido la joven antes de morir.

La joven de 21 años fue vista por última vez el 16 de julio de 2026 a bordo de una motocicleta junto a una mujer.

Su cuerpo fue hallado el domingo 19 de julio en el kilómetro 3 de la vía la buitrera, a orillas del río Meléndez.

La mujer fue encontrada amarrada y con múltiples heridas de arma blanca y signos de tortura.

Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía investigan los hechos para dar con el paradero de los responsables del crimen.

La familia de Potosí ha pedido ayuda para dar con el paradero de la bebé, mientras se vela su cuerpo en la casa donde vivía.